WKE’16 laat geen spaan heel van HZVV

De wedstrijd was net een paar minuten onderweg toen Lorenzo Hendriks het net al wist te vinden en een klein kwartier voor rust verdubbelde Djairo Fik de voorsprong tegenover de gasten uit Hoogeveen. Nadat Fik vlak voor de thee WKE'16 ook nog op 3-0 zette, was de wedstrijd wel gespeeld, maar de thuisploeg zette door. Na de onderbreking hield WKE'16 de leiding stevig in handen en nadat Tim Rijksman iets terugdeed namens de gasten tilden Fik, Florian Zeqiri en Henk Bakker de score verder omhoog.

Waar Sander Dzemidzic nog wel verantwoordelijk werd voor de 6-2 voor HZVV kwam de grote voorsprong niet meer in gevaar, want Hendriks tekende halverwege de tweede helft voor de eindstand. Wederom belangrijke punten blikte trainer Harm Hendriks terug. ''Dit is een teamprestatie van formaat en de ene goal was nog mooier dan de andere. We zijn nu bezig aan een goede serie en het is zaak dat we de lijn die we nu hebben ingezet weten door te trekken.''