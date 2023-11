Collectieve offday voor DOS’46 bij Groen Geel

Na een 6-6 ruststand werd er na de onderbreking net zo vaak gescoord en dat was DOS'46 onwaardig blikte Mulder terug. ''Dit was een collectieve off-day van onze kant in de eerste wedstrijd waar we meer van hadden verwacht. Ik moet ver terug om een wedstrijd te herinneren waarin we zo slecht speelden. Eline van Veldhuisen en Mart Vrielink kregen weliswaar aardig wat kansen, maar in de score kwam dit helaas niet tot uitdrukking.''