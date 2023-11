Offday voor DOS’46 bij start Korfbal League: Niet langs Groen Geel

KORFBAL - DOS'46 ging op bezoek bij Groen Geel in Wormer op jacht naar de volle winst in de openingswedstrijd van de Korfbal League, maar de formatie van het trainersduo Henk Jan Mulder en Friso Boode kreeg het slot net niet van de deur: 12-12.

Na een 6-6 ruststand werd er na de onderbreking net zo vaak gescoord en dat was DOS'46 onwaardig blikte Mulder terug. "Dit was een collectieve off-day van onze kant in de eerste wedstrijd waar we meer van hadden verwacht. Ik moet ver terug om een wedstrijd te herinneren waarin we zo slecht speelden."