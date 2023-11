Sudosa Desto krijgt het net niet voor elkaar bij Zwolle

'De eerste set had niets met volleybal te maken'

Sudosa-Desto trainer Mark Afman was dan ook niet ontevreden over het spel van zijn team."Ik ben trots op hoe we terug kwamen in de wedstrijd, maar ben wel kritisch over de eerste set. Dat had niets met volleybal te maken. We begonnen echt dramatisch, maar daarna herpakten we ons sterk en wisten we ons - gesteund door veel supporters - terug te vechten in de wedstrijd. Uiteindelijk moesten we het toch afleggen en dat is heel zonde, want er zat meer in voor ons."