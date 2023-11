Hurry Up vloert Volendam in slotfase

HANDBAL - Hurry Up kreeg bezoek van zwaargewicht Volendam. De ploeg van trainer Sven Hemmes wist voor eigen publiek de punten in eigen huis te houden en won met 41-40 in de BENE-League.

Hurry Up moest vol aan de bak, want de verschillen waren zeker niet groot tegenover de nummer vier van de ranglijst en het bleef dan ook spannend tot het laatste fluitsignaal. Hemmes was tevreden met het eindresultaat en de wijze zijn waarop zijn ploeg Volendam bestreed.

''We hadden ons goed voorbereid op deze tegenstander en hadden het geluk dat er in de slotfase nog een doelpunt van Volendam werd afgekeurd, want het kon in de eindfase van de wedstrijd alle kanten op, maar gelukkig kwamen wij vandaag als winnaar uit de bus. Dit was een hele zware pot waarin we duidelijk lieten zien wat we aan kwaliteit in huis hebben.''