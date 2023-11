Hurry Up vloert Volendam in slotfase van doelpuntrijk duel: 41-40

HANDBAL - Hurry Up won in de eigen sporthal De Eendracht knap van meervoudig landskampioen en BENE-League winnaar Volendam. De ploeg van trainer Sven Hemmes trok in een uiterst doelpuntrijk duel met een zinderende slotfase aan het langste eind: 41-40.

In het laatste kwart leek Hurry-Up het beslissende gaatje te slaan tegen de medekoploper, met in die fase een hoofdrol voor Ben Riksten. Dankzij zijn vele onderscheppingen liep de thuisploeg uit naar een voorsprong van vijf punten (37-32) en leek de buit binnen. Volendam gaf zich echter nog niet gewonnen en knokte zich sterk terug tot 41-40. Knullig balverlies van de Drentse ploeg leidde zelfs nog de kans op de gelijkmaker in, maar zover kwam het niet. Volendam werd teruggefloten vanwege een aanvallende fout. Het zorgde voor frustratie aan de ene zijde en dolle vreugde aan de andere kant.

'De zege was dik verdiend'

"Het kon in de slotfase van de wedstrijd alle kanten op, maar gelukkig kwamen wij vandaag als winnaar uit de bus", aldus Hemmes. "Toch was de zege wel dik verdiend. We hebben laten zien dat we veel kwaliteit in huis hebben.

Hoekspelers op dreef, Molenbroek debuteert

Vooral de hoekspelers waren op dreef bij de thuisclub. Harm Meijer scoorde zes keer, terwijl de Portugese uitblinker Goncalo Gracio met tien doelpunten topscorer werd. Daan Molenbroek, die normaal gesproken zijn duels speelt in de eredivisie (in het combinatieteam van E&O en Hurry-Up) maakte zijn debuut in de BENE-League. De Emmenaar scoorde drie keer en vertolkte bovendien een prima rol in de dekking.

Plek 6

Door de overwinning staat Hurry Up op de 6e plek in de BENE-League met 13 punten uit 11 duels. Volendam staat nu 4e met 14 uit 11 en koploper is het Belgische Visé met 17 uit 11.