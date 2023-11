Kletsnatte streekderby Germanicus - Dalen eindigt gelijk: eerste puntenverlies voor thuisclub

VOETBAL - Even leek het erop dat de wedstrijd niet door zou gaan. Maar om 16:00 uur werd de knoop doorgehakt: we gaan gewoon spelen ondanks de aanhoudende regen. Om 19:30 uur kwamen de beide ploegen dan ook het veld op, vloog vuurwerk de lucht in, werden de rook/sierfakkels afgestoken en stond de derby tussen Germanicus en Dalen op het punt van beginnen.

De bezoekers uit Dalen kregen de eerste kansen. Na een fout achterin bij Germanicus was het Niels Koerts die de bal voor zijn voeten kreeg in de 16-meter. Zijn schot mistte richting en ging over het Germaanse-doel. Dalen bleef aandringen. Zo'n 10 minuten later in de 14e minuut was het de buitenspeler van de bezoekers die zijn directe tegenstander passeerde, de bal terug wist te leggen, maar de spitsen liepen elkaar in de weg en Germanicus kon ruimen. Weg kans.

De eerste 20 minuten was Dalen, de nummer 6 op ranglijst de bovenliggende partij. Maar maak je zelf de goal niet, dan doet de tegenstander dat wel. Na een prima aanval aan de kant van Germanicus, was het Stan Meijerink met een snelle uithaal en schoot hij de bal goed binnen: 1-0. De resterende minuten van de tweede helft was het eenrichtingsverkeer. Dalen moest in de achteruit en de koploper van de competitie, Germanicus zocht de aanval. Het was wachten op de 2-0. Zag ook Dalen trainer Martin Drent. Hij wisselde zijn aanvallende buitenspeler voor een verdedigende back en probeerde zo meer grip te krijgen op de wedstrijd.