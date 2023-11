Scheidsrechter onwel in Meppel, in kritieke toestand naar ziekenhuis

VOETBAL - De scheidsrechter van een jeugdwedstrijd in Meppel, tussen MSC O17 en Wolvega O17, is vanmiddag onwel geworden. De arbiter, een clubscheidsrechter van MSC, is gereanimeerd en werd vervolgens 'met eigen hartslag en ademhaling' in kritieke toestand overgebracht naar het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Volgens MSC-voorzitter Arjan Jonkers hebben alle omstanders, maar ook de spelers en begeleiders van beide teams zeer accuraat gehandeld. "We hebben helaas ervaring met dit soort situaties. We weten allemaal hoe we met een AED moeten omgaan. Maar het is fijn dat mensen ook echt naar de situatie handelen.

Op Instagram spreekt een wijkagent zijn lof uit voor het snelle handelen van de aanwezige mensen. 'Ik wil namens ons de trainers van beide teams, begeleiders van beide teams, spelers van beide teams en alle andere mensen een ontzettend groot compliment geven voor de fantastische inzet. Van de mensen die gelijk gestart zijn met reanimeren, de spelers om de scheidsrechter ter afscherming, de mensen die de AED gehaald hebben en de mensen die de hulpdiensten hebben opgevangen.'

Slachtofferhulp

"Veel mensen hebben het gezien. De spelers van MSC en Wolvega hebben we op het hart gedrukt om over het voorval te praten. Er is ook contact gezocht met slachtofferhulp, voor spelers en toeschouwers", laat de voorzitter weten.