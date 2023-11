Collin Veijer kan niet opnieuw stunten, Masiá wereldkampioen Moto3

MOTORSPORT - Colliin Veijer (18) is bij de avond-Grand Prix van Qatar als tiende gefinisht in de Moto3-klasse. Vorig weekend in Maleisië verraste de coureur uit Staphorst door na 33 jaar als eerste Nederlander een Grand Prix te winnen.

In Qatar zag Veijer zijn teamgenoot Ayumu Sasaki uit Japan naast de wereldtitel grijpen. Want één wedstrijd voor het einde van het seizoen is de Spanjaard Jaume Masiá wereldkampioen in de Moto3. Volgend seizoen wordt hij teamgenoot van Bo Bendsneyder bij het SAG Racing Team in de Moto2-klasse.