Hoogeveen wint in Heemskerk en staat eindelijk boven de streep

VOETBAL - Het was misschien niet heel goed, maar het resultaat was heilig en bovendien ook nog eens positief voor vv Hoogeveen. De Drentse vertegenwoordiger in de Derde Divisie won met 1-3 van ODIN'59 en staat daardoor voor het eerst dit seizoen boven de degradatiestreep.

"Ik weet het niet zeker, maar volgens mij klopt dat inderdaad", aldus Hoogeveen-trainer Stef Lamberink. Zijn ploeg heeft door de overwinning in Heemskerk 14 punten uit 13 duels. Kampong (13 punten), DVS'33 (11), Staphorst (10) en ODIN'59 (5) staan nu onder de blauwhemden en dus onder de streep.

Koploper in de Derde Divisie is, ondanks de 2-0 nederlaag tegen DEM gisteren, Harkemase Boys. De Friezen hebben 27 punten uit 13 wedstrijden. Dat zijn er vier meer dan Genemuiden en IJsselmeervogels.

Kaartenfestival

Door treffers van Jim Veltmaat (na zes minuten) en Menno Heerkes (vlak voor rust) ging Hoogeveen met een dikverdiende 0-2 voorsprong de kleedkamer in. "De beginfase van de tweede helft was voor ODIN'59 en werd het ook 1-2, maar daarna kregen we het duel weer onder controle omdat zij met na twee keer geel (en dus rood) met een man minder kwamen te staan", blikt Lamberink terug. Wat volgde was een heus kaartenfestival. Na de rode kaart voor Frits Kramer gingen nog zeven spelers op de bon, waarvan Emil Bijlsma de enige Hoogevener was. Heerkes zorgde diep in blessuretijd voor nog meer frustratie bij de hekkensluiter in de Derde Divisie met zijn tweede goal van de middag: 1-3.

Progressie