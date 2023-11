Wind in de zeilen bij Rolder Boys: 'We scoren makkelijker'

VOETBAL - Tweedeklasser Rolder Boys is vanmiddag op gelijke hoogte met koploper Roden gekomen. In eigen huis overtuigde de runner-up van 2I tegen Forward: 6-1.

Na 2-0 halverwege en de 3-1 van Per Kirchhof deed Forward iets terug. "Daarna maken we via Sander Jansen snel 4-1. Dat stond het lang. Aan het eind scoren we nog twee keer waardoor de uitslag groot uitvalt", legt trainer/coach van Rolder Boys Rick Slor uit.