Na 2587 dagen pakt het afgedaalde Nieuw Buinen weer een periodetitel

VOETBAL - Vierdeklasser Nieuw Buinen heeft vanmiddag in en tegen Wijster voor het eerst punten gemorst: 1-1. Na even rekenen bleek de remise genoeg voor de eerste periodetitel sinds 2016 voor de oranjehemden.

Na zeven overwinningen op rij kwam Nieuw Buinen, dat in 2019 nog in de eerste klasse speelde, tegen de nummer vier op de ranglijst op achterstand. Na de 1-0 vanaf elf meter van Wijster-speler Bart Popping maakte Eron Alberts in de tweede helft namens de bezoekers gelijk. Verder kwamen het moedige Wijster en de oranje-witten niet.

De hoofdtrainer van Nieuw Buinen Jeroen Wiegman over de spannende ontknoping van de eerste periode: "Wij hadden in de eerste helft even paniek. De spanning nam bij de jongens echt wel toe. Er waren 150 supporters meegegaan naar Wijster."

Grotere dromen

Ook runner-up FC Ter Apel'96 kwam op 22 punten, maar doordat het doelsaldo van Nieuw Buinen beter is - +30 om +24 van de Groningers - gaat de eerste prijs van het seizoen naar de ploeg van Jeroen Wiegman. Gasselternijveen kwam bij FC Ter Apel'96 nog met 1-2 voor, maar boog voor de uitdager van Nieuw Buinen (4-2).

"Voor het eerst sinds 2587 dagen, ik had het getal in mijn voorbespreking in de kleedkamer gebruikt, heeft Nieuw Buinen weer een periode gewonnen", besluit Wiegman. "Dit kan de club wel gebruiken. De eerste doelstelling is behaald, maar op langere termijn hebben we grotere dromen."

De eerste?