Zuidwolde verliest niet alleen van Twedo, maar ook de doelman

VOETBAL - Zuidwolde heeft een slechte middag achter de rug. Niet alleen verloor de tweedeklasser van concurrent Twedo, maar vlak voor rust ook doelman Wesley Steenbergen met een hoofdblessure na een botsing met een eigen verdediger.

Omdat de ploeg van trainer Erik Hegen geen reservekeeper op de bank had zitten, trok spits Dani van de Water een keepersshirt aan. Na een 0-2 ruststand moest Van de Water zelf nog drie keer vissen en won nieuwe middenmoter Twedo het duel met 0-5.

Door de overwinning neemt Twedo afstand van de degradatiezone en staat het zevende met negen punten uit acht duels. Zuidwolde komt dieper in de degradatiezorgen. Met vier uit acht staat de club elfde en heeft het alleen nog VENO en SC Erica onder zich.

Frommelgoal

In een rommelige beginfase was de eerste kans voor de gasten uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord, maar Steenbergen reageerde attent op een vrije bal van Dion Klaassen. Na ruim twintig minuten spelen was de goalie van de thuisploeg wel kansloos. Dimitros Lazaridis kopte de bal uit een corner richting het doel, waarna Bas Hempen verzuimde de bal weg te werken en min of meer in eigen doel frommelde (0-1).

Zeven minuten voor rust leek Jurben Visser de wedstrijd al te beslissen. In eerst instantie keerde Steenbergen de poging van Visser, maar in de rebound schoot de Twedo-aanvaller onberispelijk binnen: 0-2.

Gelgenheidsdoelman

Vlak voor de pauze kwam Steenbergen in botsing met een eigen verdediger en moest de wedstrijd verlaten. De doelman was duizelig en er werd gevreesd voor een hersenschudding. Omdat Zuidwolde geen reservekeeper op de bank had zitten trok spits Van de Water de keepershandschoenen aan. Vorig seizoen deed Van de Water dit ook al eens een keer, maar toen bij het zaterdagelftal dat in de vijfde klasse actief is.

Van de Water kon niet voorkomen dat Twedo in de tweede helft nog drie keer scoorde. Bij de 0-3 - een strafschop van Sander Boer - zat de gelegenheidsdoelman nog in de buurt, maar de bal verdween via zijn vingertoppen tegen het net.

Fusie?

In de laatste tien minuten brachten Dion Klaassen en invaller Lijon Kroezen de eindstand op 0-5. Zuidwolde, dat op het punt staat om te gaan fuseren met ZZVV, lijkt aan het laatste seizoen in de tweede klasse bezig. Mocht de fusie doorgaan, dan gaat de nieuwe fusieclub met het eerste elftal op de zaterdag spelen.