Eerste zege FC Klazienaveen, weer duel Tynaarlo gestaakt, Noordscheschut en Hollandscheveld pakken periodetitel

VOETBAL - Noordscheschut en Hollandscheveld zijn de eerste periodekampioenen van onze provincie.

Noordscheschut won met 5-1 van VEV'67 en dat was voldoende voor de ploeg van trainer Berry Zandink om de eerste prijs van het seizoen te pakken in de 2e klasse J.

Na twee degradaties op rij eindelijk weer eens een feestje dus voor de Schutters, die dankzij Enrico Schonewille (2x), Ramon Brakel, Kevin van Dalen en Mees Vos op weg leken naar clean sheet, maar vlak voor tijd redde Sven Postma de eer voor VEV'67.

Noordscheschut heeft na acht duels 18 punten, Gorecht heeft er 17 en Surhústerfean volgt met 16 punten.

Hollandscheveld profiteert van misstap Borger

In de 4e klasse F ging de eerste periodetitel naar Hollandscheveld. De oranjehemden wonnen zelf met 3-2 van Wildervank, terwijl koploper (tot gisteren dan) Borger met 4-2 bij SJS verloor. Luuk van Eck en Roy Strijker (met twee treffers) vertolkten een hoofdrol voor Hollandscheveld.

De nieuwe koploper in 4F heeft na acht duels 19 punten, Borger volgt met 17. Beide ploegen degradeerden overigens vorig seizoen uit de 3e klasse.

FC Klazienaveen is eindelijk af van die hatelijke nul

Feest was er ook bij FC Klazienaveen, al zal er ongetwijfeld ook een beetje opluchting zijn geweest bij de mannen van trainer Michel Kerkdijk na de 1-0 zege op Be Quick'28 uit Zwolle.

Ondanks dat de bezoekers de grootste kansen kregen in de eerste helft kwam de steeds beter spelende thuisclub vlak voor de pauze op voorsprong. Aaron Brinks scoorde na een knappe aanval over de rechterkant. In de tweede helft, die inclusief blessuretijd liefst 55 minuten duurde, werd het af en toe flink billenknijpen voor Klazienaveen maar de eerste driepunter van het seizoen werd binnengesleept.

Extra goed nieuws kwam er na het laatste fluitsignaal, want door de nederlaag van DKB tegen koploper FC Meppel (2-3) is FC Klazienaveen niet langer hekkensluiter in de 3e klasse D.

Tynaarlo krijgt het druk

Voor de tweede keer dit seizoen werd een wedstrijd van Tynaarlo vroegtijdig afgefloten. In het uitduel tegen Haren, twee weken geleden, raakte de scheidsrechter al na zeven minuten geblesseerd en gisteren haalde ook het thuisduel tegen Oosterparkers het eindsignaal niet. Tenminste niet officieel, al kan het maar zo dat de KNVB besluit dat de 5-4 stand ook de definitieve eindstand zal zijn.

Tynaarlo-voorzitter Egbert Leiting hoopt daar wel op. "Niet alleen vanwege de stand hoor, maar vooral vanwege de steeds voller wordende agenda voor ons. We hebben al een inhaalwedstrijd tegen Haren en ook vorige week werd onze wedstrijd afgelast. Na drie weken in november hebben we nog maar 5 van de 24 duels gespeeld."

Spektakel

Volgens Leiting was het duel tegen Oosterparkers een waar spektakel, waarin de thuisploeg een 3-0 voorsprong weggaf. Oosterparkers kwam terug tot 3-3 waarna de Drentse club, die sinds het seizoen 2020/2021 met de hoofdmacht op zaterdag speelt, het beslissende gaatje dacht te maken. Het werd 4-3 en 5-3. Maar de Groningers gaven niet op en maakten de 5-4. In de blessuretijd wilden de bezoekers vol overgave op zoek naar de 5-5, maar zover kwam het niet. "De frustraties bij Oosterparkers liepen hoog op na enkele beslissingen van de scheidsrechter, die na - ik dacht - drie rode kaarten het duel staakte."

CEC dendert door

CEC is overigens ook dichtbij het eerste succes sinds de overstap van zondag naar zaterdag met het prestatie-elftal. De zaterdagvijfdeklasser lijkt de eerste periodetitel in de 5e klasse F wel binnen te hebben. Alleen twee monsterscores van Bargeres kan het feestje van de blauwhemden nog dwarsbomen.