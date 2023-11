Sillah verliest van Salah, maar geniet met volle teugen: 'Maar zijn shirtje heb ik niet'

VOETBAL - ACV won gistermiddag voor zo'n 600 toeschouwers met 2-1 van Rijnsburgse Boys. Maar bijna 7.500 kilometer zuidwaarts speelde ACV-middenvelder Ibrahim Sillah voor 35.000 belangstellenden een WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Egypte van Liverpool-ster Mohamed Salah. Het duel in het Samuel Kanyon Doe Stadium eindigde in 0-2.

Door dat resultaat blijft Sierra Leone steken op 1 punt uit twee duels in groep A, waarin ook Guinee-Bissau, Burkino Faso, Ethiopië en Djiboeti strijden om een ticket richting het WK in 2026 dat in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt gespeeld. Afgelopen woensdag speelde Sierra Leone doelpuntloos gelijk tegen Ethiopië.

Beide treffers van Egypte werden gemaakt door Trabzonspor-spits Mahmoud Trézéguet. De eerste na 18 minuten en de tweede goal viel 17 minuten na rust. Vlak daarna kwam Sillah in het veld bij Sierra Leone, dat al vanaf de 40e minuut met een man minder speelde vanwege een rode kaart voor Derby County-speler Tyrese Fornah.

'Ben blij met mijn invalbeurten, al speel ik natuurlijk het liefst altijd 90 minuten'

Ondanks de nederlaag genoot Sillah met volle teugen. "Het was fantastisch om voor zoveel mensen te spelen. Dat is onbeschrijfelijk. Natuurlijk is het balen dat we verloren, want eerlijk gezegd hebben we best veel kansen gehad", analyseerde Sillah de wedstrijd. "Net als tegen Ethiopië moest ik het doen met een invalbeurt. Daar ben ik absoluut blij mee hoor, al wil ik natuurlijk altijd de volle 90 minuten spelen", vertelt hij over zijn eigen rol.

Helaas wist Sillah na afloop van zijn zesde interland voor de 'Leone Stars', de nummer 122 van de FIFA-wereldranglijst, het shirt van Salah niet te bemachtigen. "Nee helaas niet. Dat was vrijwel onmogelijk. Het is bizar hoe populair hij is."

