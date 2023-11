'In de zaal ben ik één tegen één heel sterk en dat zie ik op het veld ook terug'

Host Stijn Steenhuis gaat in op de actualiteit en feliciteert de eerste drie Drentse periodekampioenen: vv Hollandscheveld, vv Nieuw Buinen en vv Noordscheschut. Jeroen Wiegman, de trainer van Buunermond, spreekt over het eerste succes sinds lange tijd bij vv Nieuw Buinen.

Sidekick en Valthermond-verdediger Tom Meijers roemt de man of the matches. Ibrahim Sillah werd dit weekend als man of the match opgevolgd door Arnoud Bentum, die daardoor bij een plaatselijk restaurant mag dineren. Bij VKW wordt de 'Croky Man of the Match Trophy' uitgereikt en bij Noordscheschut kan de uitblinker op goedkope boodschappen rekenen.