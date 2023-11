Freriks ziet deelname WK handbal aan neus voorbijgaan door blessure: 'Heel slechte timing'

HANDBAL - Merel Freriks mist het WK handbal dat volgende week van start gaat in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Afgelopen weekend liep ze met haar club Brest Bretagne Handball een kruisbandblessure op, die zodanig ernstig is, dat deelname aan het wereldkampioenschap daardoor aan haar neus voorbijgaat.

'Ze wordt gemist'

Doordat Freriks ontbreekt in de Nederlandse handbalselectie, zitten er ditmaal geen Drenten in de handbalploeg. Twee andere Drenten, Daphne Luchies en Sharon Grummel, zaten in de voorselectie, maar werden niet geselecteerd door Bondscoach Per Johansson. Ook hij baalt van Feriks' afwezigheid.