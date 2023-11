IJsracer Jasper Iwema ontdooit bij Wanda: 'We gaan samen voor de wereldtitel''

Grote onzekerheid

Het tv-avontuur van Iwema strandt in het zicht van de haven, na elf maanden, Wanda verlaat het programma al vijf maanden eerder omdat haar vriend - buiten de loods - hun relatie verbreekt. Iwema blijft in grote onzekerheid achter.

"Ik wist niet wat de situatie was. Of ze weer terug was bij haar vriend of dat wij wat hadden. Dat weet je gewoon niet omdat je helemaal geen contact hebt met de buitenwereld."

'Dit is wel iets meer dan vriendschap'

Maar de vonk slaat alsnog over en Jasper en Wanda doen nu samen de voorbereiding op het nieuwe ijsraceseizoen.

"Dat is best gek gelopen, want ik kwam er thuis pas achter wat ik voor Jasper voelde. Toen ik uit de loods kwam, stond mijn wereld wel even op z'n kop. Toen ik thuiskwam realiseerde ik me pas dat ik Jasper heel erg miste. Ik heb meteen de live-stream aangezet en continu gekeken. Wat is hij aan het doen? Mist hij mij ook? En toen dacht ik wel: dit is wel iets meer dan vriendschap", reageert Krop.

Door tussenkomst van het tv-programma is het inmiddels dus bijna twee jaar geleden dat Iwema voor het laatste op z'n ijsspeedway-motor zat. "Dat heb ik in de loods wel echt heel erg gemist", vertelt Iwema. "Hij kon gewoon zijn adrenaline nergens vandaan halen en dat opbouwen en dat vond hij wel pittig", vult Krop aan.

Weloverwogen keuze

Maar desondanks was de keuze om voor het grote geld van het TV-programma te gaan toch een weloverwogen beslissing van Iwema.

"De oorlog met Oekraïne was al bezig en dus ontbraken de Russen op het WK vanwege de boycot. We zaten nog met de naweeën van corona en achteraf ging ook het WK in Thialf niet door vanwege de hoge energiekosten. Dus als er één goed moment was om er tussenuit te gaan was dat dit jaar. En achteraf gezien heb ik dus ook niet veel gemist."

Boycot Russen

Ook zullen de Russen komend seizoen vooralsnog opnieuw ontbreken in verband met de oorlog. "Ze weillen een statement maken. Maar ik vind ook dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Maar aan de andere kant is het ook niet zo eenvoudig. Want de organisatie moet ook de veiligheid van de Russen kunnen waarborgen. Er komt zoveel meer bij kijken. Maar op sportief gebied is het gewoon ontzettend jammer, want ik wil ook strijden tegen de besten en dat zijn nou eenmaal de Russen.

Opnieuw kwalificeren

In de loods deed hij krachttraining en bokste hij om fysiek fit te blijven. Ook las hij boeken om zich mentaal te verbreden. Eind januari moet hij zich in het Zweedse Örnsköldsvik eerst nog zien te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap.

"Ik was al gekwalificeerd voordat ik die loods in ging, maar die start heb ik terug moeten geven. Dus ik moet me opnieuw kwalificeren. Maar ik ga deze winter vroeg beginnen met trainen en dan heb ik er vertrouwen in dat ik me opnieuw kan plaatsen."