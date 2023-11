Vier Drentse clubs door in beker, Achilles 1894 verliest met 9-0

De spelers van De Weide en tegenstander FC Assen stonden pas om 22.45 uur onder de douche. Strafschoppen moesten in de Drentse hoofdstad de beslissing brengen, want na negentig minuten stond het 1-1. Jarno Hamming scoorde in de eerste helft voor de thuisploeg, die op het eigen kunstgrasveld absoluut niet onder deed voor derdeklasser De Weide. Heel diep in de tweede helft voorkwam Mitchell Lochtenberg uitschakeling en uiteindelijk waren de Hoogeveners beter vanaf de stip: 8-9.

Achilles 1894 kanonnenvoer

Achilles 1894 was kanonnenvoer voor Olde Veste'54. De zaterdagtweedeklasser kwam er vanaf minuut één niet aan te pas tegen de nummer twee van de 1e klasse I. Na 45 minuten stond de teller voor thuisclub al op zes, terwijl Achilles 1894 amper in de vijandelijke zestien was geweest. Gelukkig voor de Assenaren, die in de gevarenzone bivakkeren in de zaterdag 2e klasse J, deed Olde Veste'54 het na rust iets rustiger aan zodat de dubbele cijfers niet werden gehaald. Het werd 9-0. Topschutter bij de thuisclub werd Hessel Eikelboom, die vijf keer scoorde.

'Gelukkig konden mijn spelers de teleurstelling al tijdens de wedstrijd verwerken'

Achilles-trainer René Wollerich was wel even los gegaan in de rust. "We kwamen in de eerste helft totaal niet in duel. Sterker nog, dat durfden we niet. Ik moet wel zeggen dat zij heel gretig waren en een team hebben met veel kwaliteit, maar wij stelden daar helemaal niets tegenover. Zonder de langdurig geblesseerden Remy Klaassens, Chris van Houten, Ruben Wolthuis en Niek van der Woude kennen we een lastig seizoen tot nu toe en verspelen we veel punten vanwege een gebrek aan routine en kwaliteit. Gelukkig hebben we vanavond tijdens de wedstrijd de teleurstelling al kunnen verwerken en gaan we vanaf donderdag toeleven naar de belangrijke competitiewedstrijd van zaterdag tegen Drenthina.