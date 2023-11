Dallinga blinkt van trots na Oranje-debuut: 'Het besef is er nog niet helemaal'

VOETBAL - Zijn Oranje-debuut was een hoogtepunt, maar het scheelde niet veel of Thijs Dallinga had zijn eerste optreden opgesierd met een doelpunt.

In de uitwedstrijd tegen Gibraltar (0-6) ging de bal na een indraaiend schot van Cody Gakpo in de 81e minuut rakelings over het hoofd van de 23-jarige oud-speler van FC Emmen.

Dallinga was eerlijk en schudde direct zijn hoofd, daarmee aangevend dat hij de bal niet raakte. "Als ik 'm ook maar een beetje had geraakt, had ik het doelpunt geclaimd", vertelde de spits na afloop eerlijk in Estádio Algarve, waar het Nederlands elftal op het EK van 2004 ten koste van Zweden de halve finales bereikte. "Je kunt er dan wel een heel toneelstukje omheen bouwen, maar op de camera kun je na afloop ook gewoon goed zien of ik de bal wel of niet raakte. Misschien moet ik de volgende keer maar een beetje gel in mijn haar doen, ja. Dan zat ik er misschien wel net aan."

Met de invalbeurt tegen Gibraltar kwam er een einde aan een droomweek voor Dallinga, die anderhalf jaar geleden nog in de eerste divisie bij Excelsior speelde. De topscorer maakte de overstap naar Toulouse en kreeg vorige week onverwacht een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman, die op zoek was naar een vervanger voor de niet fitte Brian Brobbey.

'Ik ben goed opgevangen in de groep'

Last van zenuwen had Dallinga niet, vertelde hij. "Ik ben goed opgevangen in de groep, dat helpt. Als ik me lekker voel in een groep, voel ik ook niet echt nervositeit voor zo'n wedstrijd. Dan ben je vooral blij dat je mag spelen en het mag laten zien."

Bij een ruststand van 3-0 gunde Koeman de 17-jarige verdediger Jorrel Hato van Ajax en Dallinga hun eerste speelminuten in Oranje. Zij werden daarmee de 24e en 25e debutant onder leiding van de huidige bondscoach, die eerder al de eindverantwoordelijke bij het Nederlands elftal was van begin 2018 tot midden 2020.

Gibraltar had zaterdag met 14-0 van Frankrijk verloren en deed er tegen Oranje alles aan de schade te beperken. "Het was erg druk in het centrum, dus het was lastig daar wat te creëren. Dan word je nog afhankelijker van ballen van de zijkant", aldus Dallinga, die met een tevreden en trots gevoel terugkijkt.