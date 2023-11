Bekervoetbal: Peize stunt, Germanicus verslaat ZZVV en Dalen komt drie keer terug van achterstand

VOETBAL - vv Peize zorgde vanavond voor een stuntje in het bekervoetbal door het twee klassen hoger spelende GVAV-Rapiditas te elimineren. De formatie van trainer Elte Hofman won met 1-0. Matchwinner werd Ivar Cats.

Cats rondde, volgens Hofman, een prachtige aanval door het midden prima af. "Sowieso hadden wij voor rust de betere kansen, al wisten we dat we minder aan de bal zouden zijn dan in de meeste competitiewedstrijden. Ook na rust hielden we prima stand, al kropen we in de absolute slotfase nog wel twee keer door het oog van de naald. Zo werd een goal van GVAV-Rapiditas afgekeurd en misten zij een strafschop."

Hofman is blij dat hij met Peize de laatste 32 heeft bereikt. "Natuurlijk draait het vooral om de competitie, maar de beker is een prachtig toernooi en al mijn spelers willen gewoon voetballen ondanks dat we komende zondag en ook volgende week dinsdag weer moeten spelen." Dinsdag kan vv Peize, bij Titan, de eerste periodetitel pakken in de 3e klasse B.

SVBO verslaat mede-eersteklasser Alcides

SVBO versloeg op eigen veld een andere eersteklasser, Alcides: 4-2. Door twee goals van Reinier de Boer en één van Dylan Wessels ging SVBO met 3-0 aan de thee tegen de inmiddels tien spelers van Alcides, want al na 19 minuten werd Marnix Jager met rood van het veld gestuurd.

Het duel leek derhalve al lang en breed gespeeld, maar de Meppelers kwamen in de slotminuten sterk terug door goals van Sebas van der Haar en Rostislav Kalinin (3-2). Het absolute slotakkoord was echter weer voor SVBO, dat via Joris Vredeveld de 4-2 maakte.

Germanicus wipt ZZVV uit beker

Nance en Kain Hoogeveen schoten Germanicus - de koploper van de zondag 2e klasse H - voor rust naar een 0-2 voorsprong bij ZZVV, maar de nummer 3 van de zaterdag 2e klasse H kwam door een treffer van Jovanni van Dijk kort na rust nog wel terug tot 1-2, maar daar bleef het bij. Al kreeg de formatie uit Zuidwolde kansen op meer. De jonge doelman van Germanicus (de 17-jarige Loyd Kuiper) bleek niet voor een tweede keer te passeren.

Dalen-trainer Drent: 'We willen zo ver mogelijk komen'

De meest doelpuntrijke wedstrijd van de vier met een Drents tintje was die tussen CVVO en Dalen. De bezoekers kwamen tot drie keer toe terug van een achterstand en wonnen uiteindelijk met 3-4. "Adel verplicht als je bedenkt dat we een klasse hoger spelen en het was uiteindelijk ook wel verdiend", aldus Dalen-trainer Martin Drent.

"Toch kwamen we in de slotfase nog wel goed weg, want twee minuten voor tijd mochten zij alleen af op onze doelman Rick Braam (die normaal gesproken in het tweede elftal speelt) maar die redde geweldig en in de tegenaanval schoot Juul Waarsing de 3-4 binnen."