Nina Pothof (20) uit Wijster schittert komend seizoen in Brits Formule 4-kampioenschap

AUTOSPORT - In dienst van het befaamde Fortec Motorsports rijdt Nina Pothof volgend seizoen in het Britse Formule 4-kampioenschap. De 20-jarige coureur uit Wijster was in de race voor een zitje in de Formule 1 Academy, een opleiding speciaal voor vrouwen, maar dat ging niet door.

"Ik race ook liever tussen de mannen. Ik ben hier heel blij mee", reageert Pothof. Zij zal komend seizoen tussen jongens vanaf 15 jaar gaan rijden.

"Het Britse kampioenschap duurt van april tot oktober en bestaat uit tien race-weekenden. Ieder weekend bestaat uit twee trainingen, één kwalificatie en drie races. Dat betekent dus veel rijtijd", glundert Pothof. "Inmiddels heb ik al drie keer getest en het team heeft er vertrouwen in. In totaal staan er ook nog eens dertig testdagen op het programma."

Er gebeurde de afgelopen maanden veel in het leven van de Drentse autocoureur. Ze ontwikkelde zich razendsnel als content creator op Instagram en groeide tot ruim 250.000 volgers. En ondanks haar leeftijd heeft ze een uitgebreid verleden in de autosport.

In 2019 won ze de Europese Girls on Track Challenge. Een stimuleringsproject van de wereldautosportbond FIA om vrouwen aan het racen te krijgen. Twaalfhonderd meiden uit heel Europa meldden zich daarvoor aan en Pothof bleef over tot de laatste zes. Ook reed ze twee seizoenen in de PTC-Cup. Een klasse voor Peugeot, Toyota en Citroën waar ze tussen de mannen als tweede eindigde. Daarnaast reed ze verschillende endurance-wedstrijden en komt ze uit in de koningsklasse van de kart-competitie.

Buiten het Brits kampioenschap Formule 4 is er in Europa ook nog een Italiaans en Spaans kampioenschap met dit type auto. Maar Pothof denkt dat ze bij de westerburen het beste af is. "Het regent daar natuurlijk net als in Nederland vaak en wij denken dat we daar ook het beste met potentiële sponsors in contact kunnen komen."

