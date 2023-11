Ploegleider Allard Engels verlengt bij VolkerWessels

WIELRENNEN - Allard Engels (55) uit Gieten is ook de komende drie jaar ploegleider bij het VolkerWessels Cycling Team. Het team heeft een continentale status: na de WordTour teams en pro-continentale ploegen het derde niveau in de wielersport.

"Ik heb het na zeven seizoenen nog altijd naar m'n zin. We groeien nog steeds en we hebben nog steeds ambities. Ik voel me daar thuis en ik krijg waardering voor wat ik doe", reageert Engels op z'n contractverlenging.

"Het is fijn werken, we spreken dezelfde taal en er is veel mogelijk. Ik vind het leuk om met jonge jongens te werken. Daar haal ik energie uit."

Bert-Jan Lindeman

De voormalig topamateur werd in 2016 aangesteld als ploegleider. Hij hielp in 2020 het team van clubniveau naar de continentale status. In de toekomst heeft de ploeg ook nog de ambitie om door te groeien naar de profstatus. Al met al bestaat de mannenploeg uit 34 personen. Naast zeventien renners zijn er vier ploegleiders, zes mechaniekers en zeven verzorgers.

Bert-Jan Lindeman uit Emmen is de enige Drent die komend seizoen de kleuren van VolkerWessels zal verdedigen.

Vrouwenteam