FC Emmen-speler Heylen: 'Als het eenmaal gaat lopen, zijn we vertrokken'

De 29-jarige Belg heeft zijn plek in de basis alweer enkele weken terug, nadat hij na de eerste wedstrijd van het seizoen (SC Cambuur-uit) werd gepasseerd. "Het wegvallen van Mike (Te Wierik, red.) is mijn geluk geweest", zegt Heylen. "Vanaf dat moment ging het aardig draaien en pakten we dertien punten uit vijf duels. De laatste weken is het qua resultaten wat wisselvalliger, al hadden we zeker meer punten kunnen en ook moeten pakken. Wat er beter kan? Als verdediger zou ik willen dat we wat gemakkelijker zouden scoren, zodat het wat relaxter wordt in een wedstrijd. Gelukkig creëren we wel voldoende kansen. Ik denk dat als het eenmaal gaat lopen we ook vertrokken zijn. En persoonlijk? Ik rij diesel, maar ik ben ook een diesel en ik heb het gevoel dat ik op weg ben."