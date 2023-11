Fred Grim: 'We willen naar boven blijven kijken'

FC Emmen kan dus naar boven kijken, maar beseft ook dat één of twee nederlagen op rij een vrije val kan betekenen. Helmond Sport bijvoorbeeld heeft op plek 10 maar vijf punten minder dan Emmen. "En Helmond Sport is een prima ploeg", weet Fred Grim. "De club heeft vorig seizoen al een financiële injectie gehad en hebben, ondanks een matig jaar nu toch echt de weg naar boven ingezet." Blikvanger is Martijn Kaars, de aanvaller die al tien keer scoorde dit seizoen. Dat is bijna de helft van de totale productie. "Maar ze hebben meer goede spelers", weet Grim. "Maar wij willen graag omhoog blijven kijken en dus telt eigenlijk alleen de winst. Daar is iedereen zich wel van bewust."

Jan Quispel en Darren Raekwon Mcintosh-Buffonge

Bovendien kon de oefenmeester twee toekomstige opties, Jan Quispel en Darren Raekwon Mcintosh-Buffonge, goed bekijken. De eerste is na een jaartje Amerika terug in Nederland en traint voorlopig mee met de beloften (van Theo ten Caat) en de tweede was op proef. De 25-jarige linksbenige (aanvallende) middenvelder uit Antiga en Barbuda maakte volgens Grim een aardige indruk en later zal blijken of de voormalig jeugdspeler van Manchester United , die later nog speelde voor NAC en Telstar, in aanmerking gaat komen voor een contract. Grim: "We gaan in ieder geval niet over één nacht ijs."