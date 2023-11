Luister hier live naar Helmond Sport - FC Emmen

VOETBAL - De vijftiende wedstrijd van het seizoen speelt FC Emmen vanavond in De Braak, het stadion van Helmond Sport. De formatie van Bob Peeters staat tiende in de Keuken Kampioen Divisie en heeft vijf punten minder dan Emmen, dat derde staat en vanavond bij winst nummer 2 - Roda JC - achterhaalt.

Het is voor beide ploegen de zesde wedstrijd in de strijd om de twee periodetitel, waarin Willem II koploper is met 15 punten uit 6 duels gevolgd door De Graafschap met 12 uit 5. Zowel Helmond Sport als Emmen spelen vooralsnog geen rol in deze periode met 8 uit 5.

Bij Helmond Sport is Martijn Kaars met tien goals de topschutter en is rechterspits Mohamed Mallahi geschorst. Bij de Drentse club is Jari Vlak de meest scorende speler (vijf goals) en is de enige afwezige Chardi Landu. De flankspeler is geblesseerd.