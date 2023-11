FC Emmen maakt het zichzelf onnodig moeilijk in Helmond, maar wint wel

VOETBAL - Wat werd het nog billenknijpen voor FC Emmen in Helmond. De Drentse ploeg leek op weg naar een probleemloze overwinning, maar door een rode kaart voor Julius Dirksen en de benutte penalty van KKD-topschutter Martijn Kaars werd het nog even heel spannend. Toch hield Emmen de 1-2 voorsprong vast en klimt de ploeg naar de gedeelde tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

De Drentse equipe heeft nu, net als Roda JC, 29 punten uit 15 duels. Koploper blijft Willem II. De Tilburgers, die met 5-1 wonnen bij Telstar, hebben 35 punten maar dan uit 16 wedstrijden.

Heerlijke openingstreffer

FC Emmen speelde op De Braak de beste eerste helft van het seizoen en zeker de eerste tien minuten waren van een heel hoog niveau. Het enige wat in die fase ontbrak waren kansen, al schoot Jari Vlak na amper twee minuten nog wel gevaarlijk voorlangs. Emmen zette hoog druk, gaf de thuisclub nauwelijks ruimte om op te bouwen en was overduidelijk op zoek naar een vroege voorsprong.

Die voorsprong kwam er ook. Na 24 minuten rondde Ahmed El Messaoudi een heerlijke aanval via Rui Mendes en Jari Vlak af. Met name het passje van Vlak was van grote schoonheid.

Verdubbeling van de marge

Verdedigend kwam Emmen niet in de problemen. De enige die af en toe echt aan de bak moest was Jeff Hardeveld (de vervanger van de zieke Lorenzo Burnet) die in Joeri Schroijen de beste man van de thuisclub trof. Rui Mendes en Piotr Parzyszek kregen aan de andere kant grote kansen op de 0-2, maar waren niet zelfzuchtig genoeg en dus leek de ruststand 'slechts' 0-1 te zijn.

Maar dat voorkwam Helmond Sport-doelman Van der Steen. Hij schatte een schot van Mike te Wierik volledig verkeerd in, waarna Parzyszek van dichtbij raak schoot: 0-2.

Rode kaart

In de tweede helft was het wachten op de derde treffer en Ubbink was daar met een vrije bal dichtbij, maar balverlies van diezelfde Ubbink leidde in de 65e minuut een onverwachte wending in. In de omschakeling werd Van den Hurk van de sokken gelopen door Dirksen, die zijn tweede gele kaart kreeg. De strafschop werd onberispelijk binnengeschoten door Kaars.