Fred Grim: 'Mooi dat we de laatste weken juist dit scenario hebben getraind'

VOETBAL - Fred Grim stond na afloop van het met 1-2 gewonnen duel in Helmond opgelucht voor de camera. "We moesten ineens, volledig onnodig, overleven en hebben dat gelukkig goed gedaan met z'n allen."

De rode kaart van Julius Dirksen leverde een hels half uurtje op tegen de nummer 10 van de Keuken Kampioen Divisie. De zo zeker ogende 0-2 voorsprong werd een penibele 1-2. "Het is mooi dat we hier de laatste twee weken veel op hebben getraind. Dat heet dan scenario-training, waarin een voorsprong van één doelpunt verschil moet worden verdedigd. Dat inleven, in zo'n situatie, bleek tijdens de trainingen best lastig maar dat bleek vanavond geen enkel probleem."

Grim vond dat zijn ploeg een sterke eerste helft speelde, maar zoals wel vaker vergat om het krachtsverschil uit te drukken in een grotere marge. "De 0-2 bij rust was oké, maar had 0-3 moeten zijn."

