Jari Vlak: 'Als het zo moet dan moet het maar zo'

VOETBAL - FC Emmen-captain Jari Vlak gooide er een heus Volendams tegeltjeswijsheid tegenaan na de benauwde zege in Helmond. "Als het zo moet, dan moet het maar zo", was de korte krachtige analyse van de middenvelder.

Vlak doelde uiteraard op de spannende slotfase, waarin Emmen ineens met man en macht moest verdedigen. "Maar dat deden we goed, inclusief de wissels. Het bleek maar weer eens dat er in de Keuken Kampioen Divisie haast geen gemakkelijke overwinningen zijn."

De 25-jarige aanvoerder speelde wederom een sterke wedstrijd en was betrokken bij de mooiste aanval van de avond. Zijn assist, na voorbereidend werk van Rui Mendes, betekende de 0-1 van Ahmed El Messaoudi. "Het was een assist op intuïtie", aldus Vlak. "Ik zeg Ahmed wel diepgaan, maar het moet allemaal nog wel passen. Geluk was dat het geval. Ik had zelf kunnen schieten, maar als een ander er beter voor staat dan moet je de bal afgeven."