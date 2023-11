Michaël Heylen: 'Niet heel verstandig, maar daar bleek wel dat we een heel hecht team zijn'

VOETBAL - De vlam sloeg nog even in de pan na het laatste fluitsignaal in het duel van FC Emmen bij Helmond Sport. Na een heet half uurtje, waarin Emmen met de rug tegen de muur stond maar de 1-2 vasthield, kreeg doelman Jan Hoekstra het aan de stok met enkele supporters van het thuispubliek. Medespelers schoten de doelman uit Eexterveen te hulp, terwijl Michaël Heylen het hoofd koel hield.

"Ik probeerde iedereen daar weg te krijgen. Na het laatste fluitsignaal kan je ook nog kaarten oplopen en dat wilde ik voorkomen. Een supporter spuugde naar Jan, maar eigenlijk moeten we daar niet op reageren en het feestje vieren met onze supporters die uren in de bus hebben gezeten om ons aan te moedigen. Het was dus niet heel verstandig, maar aan de andere kant zag je daar wel hoe hecht het team is."

'We maakten het onnodig spannend'

Over het gewonnen duel is Heylen kort maar krachtig. "We hadden de 0-3 moeten maken, maar dat lieten we na en daarna maakten we het nog onnodig spannend."

De rode kaart van Julius Dirksen en de benutte strafschop veranderde het spelbeeld volledig. "Die penalty was wel terecht. Hij deed het ook slim. Hij stond in buitenspelpositie en had daardoor al een voorsprong op Juul (Dirksen). Vervolgens wachtte hij Juul op en liet hij zich dankbaar naar de grond werken."

'Gevochten als leeuwen en als echte kerels de duels in'