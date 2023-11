Onnodige nederlaag ZZVV tegen Epe

VOETBAL - ZZVV verloor vanmiddag met 2-3 van Epe. De nederlaag was onnodig omdat de ploeg van trainer Hans Slender voldoende kansen kreeg op een beter resultaat.

Al na drie minuten spelen verzuimde de thuisclub op voorsprong te komen. Stefan Dijkstra mikt de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Drie minuten later was het aan de andere kant wel raak. Koert Logen schoot de 0-1 uitstekend binnen na een goede voorzet vanaf de rechter kant. ZZVV ging op zoek naar de gelijkmaker en leek die niet veel later te maken. Jovanni van Dijk kopte de 1-1 prachtig binnen met stond net buitenspel.