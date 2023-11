VKW geeft winst in slotfase weg bij PKC’83

VOETBAL - In het kelderduel tussen VKW en PKC'83 vertrokken de Westerborkers met een punt: 2-2.

Ondanks het feit dat de gasten eerst op achterstand kwamen dankzij Rob Schokker op slag van rust zorgde Anjo Willems in het begin van de tweede helft voor evenwicht en bracht Jonas Nijland VKW niet veel later aan de leiding.

De voorsprong bleef niet overeind, want in de slotfase dompelde Fabian de Vries VKW in rouw en ging de winst uiteindelijk toch net niet mee richting Westerbork.