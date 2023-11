Alcides verliest in kelderduel bij Drachtster Boys

Een zure nederlaag stelde Alcides-trainer Bülent Akar, want er viel meer te halen in Drachten. ''We verdienden zeker een punt, want door een persoonlijke fout kregen we de gelijkmaker tegen en tot overmaat van ramp kwamen we ook nog op achterstand. We kregen wel degelijk kansen voor de gelijkmaker, maar hij wilde maar niet vallen.''