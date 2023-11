HZVV revancheert zich tegen GVAV Rapiditas

Haverwege eerste helft nam de ploeg van trainer Bram Freie de leiding via Sander Dzemidzic en begon in de tweede helft echt op volle toeren te draaien dankzij treffers Dzemidzic (tweemaal), Joran Popovic en Guus Sijtsma.

''De begingfase van de tweede helft was echt genieten en dat moest ook wel na de nederlaag tegen WKE'16. We stonden al vrij snel op 4-0 en dit had in de eerste helft ook wel gekund, maar toen kwam het er niet uit bij ons. Dit is een hele verdiende overwinning'', vertelde Freie.