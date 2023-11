DZOH vliegt keihard onderuit bij Oranje Nassau

VOETBAL - De topper in de 1e Klasse J tussen Oranje Nassau en DZOH eindigde in een 6-1 nederlaag voor DZOH.

De gasten uit Barger Oosterveld kwamen al vroeg op achterstand, maar zorgden halverwege de eerste helft via Max Heijnen nog wel voor de gelijkmaker. Na de onderbreking schroefde de thuisploeg er een tandje bij en daarmee was DZOH al snel kansloos voor een goed resultaat.

DZOH-trainer Karlo Meppelink kon zich bepaald niet vinden in de nederlaag. ''We begonnen niet eens zo slecht, maar in de tweede helft zakten we volledig door het ijs en werden we volledig overklast door Oranje Nassau. Alle kansen die ze kregen schoten ze raak en daar hadden wij geen antwoord op. We hebben hier een hele goede les geleerd.''