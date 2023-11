ACV dendert door en klimt naar plek 3 in Tweede Divisie

VOETBAL - Het begint al bijna te wennen, want voor de achtste keer in 14 wedstrijden stapte ACV vanmiddag als winnaar van het veld in de Betnation Divisie. Bij een klassieker in het vaderlandse voetbal, de Koninklijke HFC in Haarlem, werd het 2-4.

Vorige week nog tegen Salah, nu in eigen goal op een kletsnat sportpark in Haarlem

De Assenaren hertelden zich in de tweede helft geweldig tegen Koninklijke HFC, want bij rust keken de oranjehemden (ACV speelde in het uittenue) namelijk tegen een 2-1 achterstand. Een beetje onnodig, want met name de 2-1 van de thuisclub was een cadeautje. Een voorzet, door de wind gedragen, werd ongelukkig met het hoofd getoucheerd door Ibrahim Sillah. De lichte touch van international van Sierra Leone, die zes dagen geleden nog tegenover Mohamed Salah stond in een WK-kwalificatieduel, was Ramon Nijland te machtig. De doelman van ACV mocht daardoor voor de tweede keer in amper drie minuten de bal uit net halen, want kort daarvoor had Cas Dijkstra al de 1-1 binnengeschoten. De Assenaren, die sterk startten en via Nande Wielink uit een corner van Freddy Quispel op voorsprong kwamen na dertien minuten, hadden dus iets recht te zetten in de tweede helft.