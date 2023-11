Hoogeveen - Sparta Nijkerk gestaakt

VOETBAL - De ontmoeting tussen Hoogeveen en Sparta Nijkerk in de 3e Divisie A werd in de 50e minuut gestaakt vanwege een blessure bij Bart de Weerd. De doelman van Hoogeveen kwam kort na rust zwaar in botsing met een directe tegenstander.

In de tweede helft moest Hoogeveen met tien man proberen de magere voorsprong te verdedigen, maar het duel werd al snel gestaakt nadat De Weerd in botsing kwam met een directe tegenstander. Het duel deed voor trainer Stef Lamberink niet meer ter zake. ''De wedstrijd is nu voor heel even bijzaak, want het was een vrij zware botsing, maar ik hoorde dat het goed gaat met Bart en daar zijn we ontzettend blij mee.''