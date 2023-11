Hoogeveen - Sparta Nijkerk gestaakt vanwege blessure inval-doelman

VOETBAL - De ontmoeting tussen Hoogeveen en Sparta Nijkerk in de 3e Divisie A werd in de 50e minuut gestaakt vanwege een zware blessure voor Bart de Weerd. De inval-doelman van Hoogeveen werd kort na rust per ongeluk tegen zijn hoofd geschopt.

Al vroeg in de wedstrijd nam Hoogeveen de leiding dankzij een treffer van Jim Veldmaat, maar er gebeurde veel meer. Zo kreeg Hoogeveen-doelman Stan Meekhof de rode kaart na een overtreding vlak buiten het strafschopgebied op Jesse Buitenhuis. De plek onder de lat werd ingenomen door Bart de Weerd, die tot de rust zijn doel schoon hield.

'Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed'

Hoogeveen verwachtte in de tweede helft een stormloop van de thuisclub, maar zover kwam het niet. Al na een paar minuten werd de wedstrijd gestaakt nadat De Weerd in een scrimmage de bal net voor een tegenstander weg kon tikken, die op dat moment juist wilde binnenschieten. De aanvaller van Sparta Nijkerk raakte het hoofd van De Weerd, die lang op de grond bleef liggen. Uiteindelijk werd de onfortuinlijke doelman per ambulance afgevoerd voor nadere onderzoeken in het ziekenhuis.

"Deze wedstrijd is nu bijzaak, want het was wel heftig, maar ik hoorde zojuist dat het naar omstandigheden goed gaat met Bart en daar zijn we ontzettend blij mee."