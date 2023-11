Sudosa Desto pakt volle winst tegen Peelpush

Het niveauverschil werd al vroeg in de wedstrijd zichtbaar tegenover de gasten uit Meijel, want de eerste set werd een eenvoudige prooi voor de thuisploeg. In de resterende sets leek Peelpush rijp voor de slacht, maar in de derde set kregen de bezoekers toch nog een opleving. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht blikte Afman terug.

''We hielden elkaar in de laatste set vrij lang in evenwicht, maar uiteindelijk wisten wij toch verdiend een stempel te drukken op de wedstrijd. Het was weliswaar een nek-aan-nek-race waarin we slordig begonnen en daardoor maakten we het onszelf onnodig moeilijk. Uiteindelijk is dit weer een teamprestatie van formaat.''