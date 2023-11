E&O/Hurry Up rekent overtuigend af met Feyenoord

HANDBAL - E&O/Hurry Up speelde in de Eredivisie vanavond voor eigen publiek tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Martin de Hoop hield de punten knap in eigen huis: 33-23.

Een terechte zege waarin de thuisploeg sterk vanuit de discipline speelde en daarmee verdiend de volle winst boekte. Op de overwinning viel dan ook niets af te dingen blikte De Hoop terug.

''We hadden ons goed voorbereid op deze confrontatie, want Feyenoord is toch een sterke jonge ploeg waarvan je niet heel eenvoudig wint. Wij hebben onze opdracht goed uitgevoerd denk ik en zijn over het geheel bekeken niet echt in de problemen geweest. Deze zege biedt perspectief voor volgende week.''