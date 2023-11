'Wie ons kan stoppen? Geen idee': Bekijk hier de zege van ACV bij de Koninklijke HFC

'Winnen went nooit'

Ruud Jalving was uiteraard dolblij met de achtste zege van het seizoen. "Of het al gaat wennen? Nee, winnen went nooit. Het was een wedstrijd die we op basis van mentaliteit en volwassenheid naar ons toe trekken. Het veld was te zwaar en te slecht om goed op te voetballen en dan wordt er iets anders van je gevraagd. En dat hebben we geleverd vanmiddag. Er zit geloof en spirit in dit team. Of ik bang ben dat er ineens een enorme terugval gaat komen? Ik vind dat angst sowieso een slechte raadgever is, maar ik zie het ook gewoon niet gebeuren."