Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Voor de zondag- en weekendvoetballers staat er weer een vol programma voor de deur, tenzij de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Bekijk hier het programma van alle teams die vandaag in actie komen.

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee wedstrijden. In de 3e klasse C speelt Ruinen tegen Wacker. Een wedstrijd tussen de nummers vier en twee van 3C

In de 5e klasse A kan BEW vanmiddag, tegen Old Forward, de eerste periode pakken. Ook van deze wedstrijd is vanavond een samenvatting te zien in Onze Club.