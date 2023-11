Collin Veijer houdt hoofd koel na crash en besluit debuutseizoen met vierde plaats

MOTORSPORT - Moto3-coureur Collin Veijer (18) is tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia als vierde gefinisht. De coureur uit Staphorst mocht vandaag voor de tweede keer in z'n carrière van poleposition starten. De eerste keer was in Oostenrijk.

In de verkenningsronde, net voor de race, crashte de coureur uit Staphorst nog behoorlijk hard. In de Moto3 is er geen warming-up in verband met het drukke tijdschema. Daarom is de verkenningsronde het moment om de motor te testen.

Highsider

"Ik ging er door een stomme fout met een highsider in bocht twee vanaf. Daardoor had ik veel last van m'n rug. Uiteindelijk hebben we dat in de race redelijk recht kunnen trekken. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de vierde plek. Maar ik ben niet tevreden", laat de coureur na afloop weten.

Veijer hield z'n hoofd koel en z'n motor werd nog snel voor de start opgelapt.

Race

De Husqvarna-coureur ging als tweede de eerste bocht in achter zijn teamgenoot Sasaki maar pakte hem al snel weer terug. Hij voerde zestien rondes lang de kopgroep aan. Maar met nog vier rondes te gaan moest hij de Colombiaan David Alonso, de Spanjaard Iván Ortolá en zijn Japanse teamgenoot Sasaki voor zich dulden.

"Ik maakte een klein foutje met terugschakelen en ging wat wijd. Daardoor konden ze eronderdoor komen. Ik denk dat de vierde plaats toen het maximaal haalbare was."

Met nog twee rondes te gaan schoof hij nog even op naar de derde plaats, maar dat kon hij niet vasthouden.

Eerste zege Sasaki

Ayumu Sasaki, teamgenoot van Veijer, pakte zijn eerste zege van het seizoen en eindigt op de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. David Alonso finishte vandaag als tweede en hield Ortolá achter zich. Vorig weekend stelde de Spanjaard Jaume Masiá de wereldtittel in de Moto3 al veilig.

Zevende in eindstand WK Moto3

Veijer finishte in zijn debuutseizoen elf keer in de top tien en dat brengt hem op de zevende plaats in de eindstand van het wereldkampioenschap in de Moto3-klasse. Na 33 jaar was hij twee weken geleden in Maleisië de eerste Nederlander die weer een Grand Prix wist te winnen. Hans Spaan ging hem voor.

Volgend seizoen