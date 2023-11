Voetballende keeper Wacker kan nederlaag tegen Ruinen niet voorkomen

VOETBAL - De topper in de 3e klasse C tussen de nummer vier Ruinen en nummer twee Wacker leverde een overwinning op voor Ruinen. Wacker verloor niet alleen het duel, maar ook doelman Wart van Holsteijn met een rode kaart. Veldspeler Koen Dekker trok het keepersshirt aan, had een paar goede reddingen, maar kon de nederlaag niet voorkomen.

Door de overwinning passeert Ruinen Wacker op de ranglijst en staat nu derde in 3C. Koploper Pesse won ook en heeft nu 21 punten uit 9 wedstrijden. Raptim staat tweede, heeft vier punten minder, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld. Ruinen passeert Wacker en staat nu derde.

Eerste kans, direct raak

De thuisclub begon het beste aan de wedstrijd en kreeg de eerste twee kansen in de wedstrijd, maar Wacker-doelman Wart van Holsteijn reageerde attent op doelpogingen van Wilco Bult en Sander ter Meer (twee keer). De eerste kans voor de gasten was direct raak. Na een kleine twintig minuten spelen ontsnapte Koen van Luin aan de rechterflank. Zijn voorzet werkte doelman Jarno van Belkum precies voor de voeten van Joris Brouwer, die geen genade kende en de 0-1 van een meter of vijftien binnenschoot.

De wedstrijd was na de voorsprong van Wacker in evenwicht maar veel kansen leverde dat in de fase na de 0-1 niet op. Beide ploegen zochten halverwege de kleedkamers op met een minimale voorsprong voor Wacker.

Negatieve hoofdrol doelman Van Holsteijn

Maar lang konden de gasten in de tweede helft niet meer van die voorsprong genieten. Na amper een minuut spelen bracht Anthal Horlings Ruinen weer naast Wacker. Van Holsteijn verkeek zich op een hoge voorzet, waarna Horlings de 1-1 kon binnenkoppen.

Niet veel later ging doelman Van Holsteijn weer in de fout. Hij probeerde een dieptepass te onderscheppen, was te laat en raakte zijn tegenstander op de enkel. Scheidsrechter Karacaoglan restte niets anders dan de rode kaart te trekken. Omdat Wacker geen reservedoelman mee had, trok Koen Dekker het keepersshirt aan.

Dekker kan nederlaag niet voorkomen

Dekker had nog nooit gekeept, maar had direct een paar goede reddingen, maar kon de 2-1 van Arnold Emmink, in de 69ste minuut, niet voorkomen. Ruinen was sterker, maar had het aan Dekker te danken dat Ruinen niet eerder de wedstrijd besliste. In de slotfase was Brouwer nog dichtbij de 2-2, maar Van Balkum redde bekwaam.