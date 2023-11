Maaike Verweij sprint naar derde plek en pakt leiding jongerenklassement

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij (22) uit Veenhuizen is vanmiddag als derde gefinisht bij de marathon van Hoorn. Hierdoor neemt ze de leiding in het jongerenklassement over van Kim Talsma die in de een-na-laatste ronde onderuit ging.

Verweij begon met een trainingsachterstand aan het seizoen nadat ze in het voorjaar lang uit de running was in verband met de ziekte van Pfeiffer.

Na tachtig rondes ging de zege in Hoorn in de massaprint naar Esther Kiel. Zij doorbrak daarmee na vijf wedstrijden de zegereeks van Team Albert Heijn Zaanlander. Elsemiek van Maaren finishte als tweede en is de nieuwe leidster in de Marathon Cup.

Schouten en Groenewoud afwezig