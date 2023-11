Doelman Hoogeveen uit ziekenhuis na botsing in duel Sparta Nijkerk

VOETBAL - De 17-jarige invaldoelman Bart de Weerd is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis en is weer thuis. Gisteren raakte hij in het duel tegen Sparta Nijkerk geblesseerd, nadat een speler van de tegenpartij het hoofd van De Weerd raakte. Die moest daarop per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.