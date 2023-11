Geen reservedoelman bij Wacker en spits BEW mist wedstrijd door verjaardag moeder: Kijk nu aflevering 12 van Onze Club

In aflevering 12 van seizoen 12 van Onze Club vijf samenvattingen, waaronder de zeer knappe uitzege van ACV tegen de Koninklijke HFC. De Asser club won met 2-4 en klom daardoor naar plek 3 in de Betnation Divisie.

In de zaterdag 2e klasse H is ZZVV uitstekend begonnen aan het seizoen. Na het kampioenschap in de 3e klasse D draaien de geelhemden moeiteloos mee in de toch ijzersterke oostelijke 2e klasse. Gisteren kwam SV Epe op bezoek.