Fokke scoort hattrick voor HOVC, maar Van der Tuin schiet koploper Roden toch naar zege

VOETBAL - Het leek de middag te worden van Frank Fokke. De spits van HOVC scoorde een hattrick in en tegen Roden, maar de koploper van de 2e klasse I stelde in de slotfase orde op zaken en boog de 1-3 achterstand om in een 4-3 zege.

Uiteindelijk stapte dus niet Fokke maar zijn collega-spits, Robin van der Tuin, als grote man van het veld. De topschutter van 2I maakte zijn elfde en twaalfde goal van het seizoen.

Door de zege blijft Roden ongeslagen koploper, met nu 19 uit 7. Rolder Boys, dat bij Musselkanaal won (2-4), heeft ook 19 punten maar dan uit 8 wedstrijden. Op plek 3 staat Helpman met 13 uit 8, gevolgd door GOMOS met 12 uit 7.

Verdiende zege dankzij de wissels

"Het was een verdiende zege", aldus Roden-trainer Paul Raveneau die bezig is aan zijn eerste jaar bij de zwart-witten. "Ik vind een overwinning overigens altijd verdiend hoor. De eindstand liegt namelijk nooit."

"Toch denk ik dat weinig toeschouwers een minuut of twintig voor tijd nog geloofden in een punt of zelfs drie punten voor ons", vervolgt de oefenmeester. Dat die drie punten er wel kwamen had voor een groot deel te maken met de invallers aan de kant van de thuisploeg. Raveneau: "Die brachten nieuw elan en nieuwe energie in de ploeg."

HOVC, dat met zes punten uit zes duels een lastige start van het seizoen kent na de promotie, kwam met een goed plan naar Roden. In een 5-3-2 formatie hadden ze het perfecte wapen gevonden om het de koploper zo lastig mogelijk te maken. Met succes dus en dankzij Frank Fokke. "Hij maakte echt drie geweldige goals", erkende Raveneau.

'Het is te vroeg om ons te bombarderen tot de grote favoriet'

Roden toonde na de 2-0 en de 3-1 veerkracht. "We zijn rustig gebleven en zijn niet meegegaan in het toch meer fysieke spel van HOVC. Dat verdient een groot compliment. Of we inmiddels titelkandidaat nummer één zijn? Voor zo'n conclusie is het echt nog veel te vroeg. We hebben pas zeven van de 24 wedstrijden gehad. We leven voorlopig gewoon van week tot week en vanaf nu gaat de blik op Helpman", besluit Raveneau.

