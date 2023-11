Pit futloos zonder Pierhagen, maar koploper BEW wint wel bij Old Forward

VOETBAL - 'Pit & Pierhagen en de periodetitel'. Het had zomaar de titel kunnen zijn van een voetbalstripboek, al kan het nog altijd. De naam is nog vrij en de eerste periodetitel ligt ook nog eens voor het grijpen voor BEW, de club waar beide schutters actief zijn.

Want als BEW, de koploper in de 5e klasse A wint, dan staan steevast Daan Pit en Soul Pierhagen op het scoreformulier. Na zeven duels staat Pit op tien treffers en Pierhagen volgt met 9.

Verjaardag van moeder krijgt de voorkeur boven derby

Daar kwamen vandaag geen treffers bij. Pit bleek krachteloos zonder Pierhagen, die de verjaardag van zijn moeder de voorkeur gaf boven het spelen van de derby in Wilhelminaoord. Gelukkig voor beide mannen heeft BEW meer doelpuntenmakers in huis, want ondanks een slotoffensief van Old Forward gingen de drie punten mee naar Vledder.

Overigens was het voor Pit lastig om kritiek te leveren op de keuze van zijn maatje in de voorhoede. "Ik ga zelf na de winter namelijk een paar maanden naar Azië, lekker backpacken nu in een jaartje ben gestopt met mijn studie geneeskunde."

De Bruin en Wink breken ban

Na een teleurstellende eerste helft (de spanning?) werd het na rust een stuk leuker voor de toeschouwers op het gezellige complex van Old Forward. Op aangeven van Pit - die wel veel energie in de wedstrijd legde - schoot Bart de Bruin, na een uur spelen, fraai de 0-1 tegen de touwen en een kwartiertje later werd het 0-2. Een voorzet van Bjorn Trompetter, die alle ruimte kreeg om veertig meter op te stomen aan de linkerkant en de bal heerlijk - a la Arnold Mühren in 1988 op Marco van Basten - voor te slingeren, werd subtiel met de knie binnengewerkt door Ramon Wink.

Beste speler Old Forward trapt z'n balletje liever in 't tweede

Old Forward, net als de bezoekers geteisterd door de nodige blessures, kwam vlak voor tijd nog terug tot 1-2 door een goal van invaller Senna Boven. De technisch begaafde middenvelder van de thuisclub, die liever z'n balletje trapt in het tweede, slalomde fraai door de slap optredende defensie van BEW en schoot simpel raak. Het thuispubliek ging er nog even vol achter staan in de hoop op meer, maar zover kwam het niet. Sterker nog, de beste kans op nóg een goal was voor de bezoekers. Tim de Rooij schoot echter naast, daar waar scoren makkelijker leek.

Stand

Door de zege blijft BEW ongeslagen koploper in de 5e klasse A, met 22 punten uit 8 duels. Balkbrug volgt, door de 14-0 zege op Wapserveen, op één punt (maar ook met een duel meer gespeeld). Hoogersmilde, dat met 5-0 won van Dieve/Wapse, is de nummer 3 met 19 uit 8.