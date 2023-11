Nog drie Drentse clubs zonder puntenverlies, alleen KSC nog puntloos en twee schutters delen koppositie

VOETBAL - Drie Drentse clubs zijn nog altijd foutloos dit seizoen: Smilde'94, Bargeres en de zaterdagvoetballers van Alcides. De enige club uit onze provincie die nog altijd wacht op het eerste punt is KSC. De club die uitkomt in de 4e klasse D, verloor alle negen wedstrijden dit seizoen.

Bargeres (7-21) in de zaterdag 5e klasse F, Alcides in de zaterdag 5e klasse G met 18 uit 6 en Smilde'94 in de zondag 4e klasse A (18 uit 6) hebben de perfecte score dit seizoen. Smilde'94 en Alcides zijn daarmee koploper in hun klasse, terwijl Bargeres op plek 2 staat. CEC is de lijstaanvoerder in 5F op zaterdag en was tot afgelopen zaterdag ook nog foutloos. De blauwhemden gingen na acht zeges verrassend onderuit (met 3-2) bij Damacota.

CEC meest scorende club

CEC is met vijftig treffers overigens wel de meest scorende Drentse club tot nu toe. Bargeres incasseerde twee tegentreffers, de minste van alle Drentse clubs.

Ongeslagen

Drie clubs maakten dus nog geen misstap, maar er zijn meer Drentse clubs die nog zonder nederlaag zijn: MSC zaterdag (4A), Germanicus (zondag 2H), Roden (zondag 2I), Peize (zondag 3B), Raptim (zondag 3D), Nieuw Buinen (zondag 4D) en BEW (zondag 5A).

KSC nog puntloos, Wapserveen incasseert meeste treffers

De enige Drentse club die nog puntloos is na drie maanden competitie is KSC. De club uit Schoonoord kwam dit weekend niet in actie, maar ging al negen keer de bietenbrug op. De ploeg van Patrick van Nimwegen scoorde nog maar twee keer en incasseerde er 43. Het aantal tegentreffers is nog beduidend minder dan die van Wapserveen. De teller bij de zondagvijfdeklasser staat, na de 14-0 nederlaag van gisteren tegen Balkbrug, op 54.

Topschutters

Yorick Zweerink scoorde dit weekend liefst zeven keer voor Bargeres tegen het arme Oldambtster Boys, de club die in afdeling Noord tot nu toe de meeste tegengoals kreeg (93 in 9 duels). Daardoor steeg de aanvaller uit Emmen met stip op de Drentse topscorerslijst en is hij nu - samen met CEC'er Maurice Kampman - de lijstaanvoerder. Kampman scoorde zaterdag twee keer, ondanks de 3-2 nederlaag bij Damacota. Thuis Uineken is zijn koppositie kwijt en staat op 15 treffers, terwijl Robin van der Tuin (vv Roden) en Silvan ten Cate (Smilde'94) op 12 goals staan. Van der Tuin was de grote man tegen HOVC gisteren (4-3 zege) en Ten Cate werd matchwinner voor zijn club tegen Mildam (0-1).